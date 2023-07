Jean-Philippe DEVILLE

Voici mes principales compétences:



- Chasse de nouveaux comptes

- Vente de solutions informatiques structurantes (ERP, ITSM, SIRH) aux moyens et grands comptes,

- Vente du service associé d'implémentation de ces logiciels,

- Connaissance des processus de décision complexes et multi-interlocuteurs,

- Négociation d'affaires dans un contexte international,

- Management d'équipe (commerciale ou experts fonctionnels/techniques)



Mes compétences :

Grands Compte

Cloud computing application

SAAS

Embedded Software

Talent management

IT Service Management

Vente

SIRH

PLM

Solutions informatiques

Cloud computing