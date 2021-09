Jean-Philippe DLUZAK (FRANÇOIS)

Je me présente,



Je m'appelle Jean-Philippe Dluzak, j'habite à Metz depuis plus 5 ans maintenant et je suis auteur de romans d'aventures fantastiques alors j'aime écrire. J'apprends maintenant la méditation, et je me sent bien ! Mais aussi compositeur de musique et chanteur.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Ecriture



Propriétaire Radio - RADIO MELANCOLIE

https://www.annuairedelaradio.fr/station/radio-melancolie/



Peinture :

Julienne aline Meretize

https://www.artmajeur.com/meretizealine