Jean Philippe GRAS

Je travaille dans la Grande Distribution depuis de nombreuses années , mes expériences professionnelles sont Responsable de Rayon dans un Supermarché Intermarché, Manager Univers libre Service dans un Hypermarché Casino, à ce jour , je suis Responsable des Ventes Région pour le groupe Lidl , j'ai accédé à ce poste par le biais de plusieurs évolutions en interne puisque embauché au départ comme Adjoint Responsable de Magasin.

Je gère entre 20 et 30 supermarchés en fonction de la saisonnalité. Toutes ces expériences en grande distribution m'ont permis d'acquérir une très bonne capacité d'adaptation , un goût pour les challenges et les défis , une aptitude à manager tout type de collaborateurs et un sens client aiguisé, et bien d'autres compétences encore …….



Mes compétences :

Adaptabilité

Vente

Management