Actuellement en poste en tant qu’Inbound Supplyy Chain Manager, je prépare en parallèle un MBA à HEC Geneve.



Avec des expériences de planification des ventes, de planification industrielle et d’approvisionnement, j’ai une vision globale de la Supply Chain que j’ai pu compléter par une année de formation en Management stratégique Achats, Logistique et Approvisionnements á HEC Geneve

De formation Ecole Supérieure de Commerce avec un Master en Management, mes séjours de longues durées au Canada et en Espagne m’ont permis, en plus de parler anglais et espagnol couramment, d’acquérir une facilité à m’adapter et évoluer dans un milieu multiculturel.



Aimant être confronté à de nouveaux challenges, ma volonté d’atteindre mes objectifs, mon autonomie ainsi que mon esprit d’initiative me permettront de m’intégrer rapidement à une nouvelle équipe.





Jean-Philippe Guillermin





Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

ERP

ERP SAP

Espagnol

Espagnol courant

Langage VBA

Macros

Maitrise d'Excel

MOVEX

SAP

VBA

Approvisionnement

Amélioration continue

Gestion de projet

Logistique

Planification

Achats

Management