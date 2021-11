Jean Philippe JP (GOSSELET)

Issue d une entreprise de transport familiale et Sous les ordres d un responsable de dépôt, je suis a la tête d un dossier logistique. Agent de maîtrise, j assure le flux en réception et expédition sur Reflex et en crossdocking de matière première d un grand groupe international. Je suis également à la tête d une équipe de 5 personnes, de chef d équipe a cariste manutentionnaire. Je gère également le matériel, comme les chariots CACES 1/3/5 et certains matériels de transport (tracteur et semi remorque). Polyvalent, j aide aussi mes collègues sur le terrain en cas de surcroit d'activités car je suis aussi détenteur des CACES. Je fais aussi du suivi sur le drive de l' entreprise, de Cp/maladies/heures sup/facturations/litiges etc...Auparavant, j ai aussi gérer en tant que chef de dépôt, l approvisionnement pdt 10 ans de pièces automobiles d un sous traitant du groupe Renault. Je suis toujours en poste, mais je voudrais continuer à grandir, continuer à apprendre vers d autres horizons. Merci.