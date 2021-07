Jean-Philippe MOREL

Jai une forte expérience en gestion de projet à dominante technique integrant plusieurs métiers (mécanique, électronique, software) et en conception notamment de pièces plastiques. Je suis ouvert à de nouveaux challenges, motivé à decouvrir dautres domaines. Je suis rigoureux, méthodique et ouvert desprit. Je fais en sorte que dans léquipe une bonne ambiance sinstalle dans un esprit collaboratif et dynamique !