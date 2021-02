Jean-Philippe MOSCA

Notre société est spécialisée dans l'installation et l'intégration de services réseaux informatique, nous travaillons en priorité sous licence libre et logiciel open-source. Les prestations peuvent aller d'un simple serveur de bureau jusqu'au raccordement d'immeuble ou de société ( backbone avec cluster), pour l'installation d'un serveur NAS, WEB, VOIP, VPN etc..



Le fait de travailler sous logiciel libre permet une grande souplesse de choix et la possibilité de faire évoluer votre réseau sans risque d'instabilité.



Pour plus d'information, consultez notre site :

www.networkinfo.fr



Contactez-nous 7 jours sur 7



Mes compétences :

3Com

Asterisk

camera ip

Cisco

Citrix

ESXi

Fibre optique

FreeBSD

Ipcop

Linux

Microsoft Server

Microsoft Serveur

Netgear

Novell

Openwrt

Optique

PfSense

Redhat

RJ45

Samba

SME

Telecom

Ubuntu

Vlan

VoIP

VPN

WAN

WI-FI

WiFi

Wifi…

Wlan