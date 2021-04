Jean Philippe PAYET

Consultant en intelligence stratégique



Nous intervenons régulièrement sur des missions d'évaluations des politiques publiques et des projets d'investissements, principalement en Afrique et dans les marchés émergents.



Expert en intégration régionale et en stratégie d'attraction des investissements, nous conseillons nos clients sur les approches les plus pertinentes dans ces environnements complexes.



Nous pouvons également vous accompagner dans votre projet de développement à l'international par la maîtrise de:

- vos besoins en informations (veille, market analysis, due diligence...)

- la sécurisation de votre développement

- l'identification des contraintes et des solutions pour les affronter



Nos services s'étendent par ailleurs à d'autres domaines comme le marketing politique et la gestion de crise.



Mes compétences :

INNOVATION

CHINE

AFRIQUE

PHOTO

INTERNET