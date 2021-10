Bonjour à toutes et à tous, je travaille actuellement au sein de la concession AUDI d'AIX EN PROVENCE en tant que conseiller commercial. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine, en effet mon niveau d'études BAC+2 commerce m'a donné cette opportunité. de tempérament assez actif je pratique des activités sportives telles qu' entre autre la course à pied.