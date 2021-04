Jean-Philippe ROSTAGNO

TRAITEMENT DES NUISIBLES. комары, крысы, насекомые... - pest control



Insectes, rongeurs, volatiles....Charpentes, bois, anti-mousse toitures, terrasses, margelles.... Traitements BIOLOGIQUE - BIOCIDE - MÉCANIQUE -PHYTOSANITAIRE Luttes ciblées et sélectives. Protection des Personnes, des animaux de compagnie, de l'environnement, des biens mais aussi des insectes utiles et pollinisateurs (coccinelles, libellules, papillons...)



DIPLÔMÉ ET AGRÉÉ



CERTIBIOCIDE et CERTIPHYTO. Obligatoires depuis le 01/07/2015 Remplace le DAPA

Ministères de l'écologie, du développement durable, l'alimentation, l'agroalimentaire, l'agriculture et de la foret, Licence N° : 644 et N° : OF-037-20490





Mes compétences :

Lutte ciblée - Traitements séléctifs

Protection des Personnes et de l'environnement

BIOLOGIQUE - BIOCIDE