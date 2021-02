Jean-Pierre AZZA SOLUTION (MAÎTRE D'OEUVRE)

AZZA SOLUTION intervient dans un rayon de 100 kms autour dAIX-EN-PROVENCE (13).



Selon la nature des travaux nous pouvons intervenir au delà de cette zone.



Site internet : azza-solution.fr

contact@azza-solution.fr



Des travaux à réaliser ? Nous pouvons vous simplifier la vie !

Nous nous adaptons aux besoins de la clientèle : dans le domaine de lIndustrie, les commerces, les bureaux, les agences immobilières et les particuliers.



Vous devez entreprendre dimportants travaux de rénovation, de maintenance ou de construction : Nous intervenons en tant que maître dœuvre ou dassistant maîtrise douvrage et gérons lensemble de votre projet, de la conception, la sélection des entreprises, du suivi à la réception du chantier (couverture de la Garantie décennale du sous-traitant et de la notre).

2. Quelle que soit lenvergure et la nature de vos travaux nous nous adaptons aux besoins de la clientèle et pouvons également lorienter vers un de nos partenaires privilégiés pour la réalisation de tous ses travaux. Enfin, si la clientèle le souhaite, nous sommes en mesure de laider à trouver ses équipements/matériaux au meilleur tarif.