Jean-Pierre COUTANT

En mission jusqu'au 31/12/2019.

Merci à JC MARCOS et Expering..

Je propose mes services à tous types de structures recherchant à la fois une expertise spécifique en développement produit et/ou une vision gobale des processus, phase production incluse.

Ingénieurs Arts et Métiers, mon parcours s’est déroulé en conception de produits, essentiellement pour l'industrie automobile. J’ai eu l’occasion de pratiquer tous les métiers liés à cette activité : ingénieur études, ingénieur industrialisation, responsable essais et validation, responsable prototypes, chef de projet et responsable d'un département développement complet, incluant la gestion de l'innovation.

S'ajoute une expérience qualité, liée à mes capacités d’analyse et ma rigueur, qui m’a permis, de plus, d’appréhender les besoins avals, en production et distribution.



Mes compétences :

Mécatronique

ISO 9001

AMDEC

ISO TS 16949

Essais mécaniques

Conception électronique

Conception mécanique

Hydraulique

Développement produit