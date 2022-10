Jean Pierre FLOQUET

J'ai suivi les formations suivantes:



Ecole de Sophrologie CAYCEDIENNE de LILLE, sous la Direction de Michèle MANAVIT puis en ANDORRE auprès de la Fondation SOFROCAY (Académie Internationale de la SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE) sous la direction du Professeur Neuro-Psychiâtre Natalia CAYCEDO pour le second et troisième Cycle de la formation au Master Spécialiste en Sophrologie CAYCEDIENNE (Diplôme ANDORRAN).



Diplômé d'Etudes Universitaires Complémentaires en Sophrologie (A.E.U.C) auprès de l'Université de LILLE 2 Droit & Santé



Diplômé Universitaire en Sophrologie (D.U.) auprès de l'Université de LILLE 2 Droit & Santé après un cursus de formation de trois années (Diplôme décerné sous la tutelle du Professeur Oliver COTTENCIN).



Diplômé Sophrologue CAYCEDIEN ayant suivi le cursus complet du Master Spécialiste en Sophrologie CAYCEDIENNE (Diplôme ANDORRAN) reconnu au niveau International.



Formation au REÏKI



Formation diplômante en Thérapies Brèves Méthode DECEMO (Emotions-Chocs émotionnels-Phobies)



Je suis donc Sophrologue Diplômé de l'Université de LILLE 2 "Droit & Santé" et Sophrologue CAYCEDIEN Diplômé de l'Académie Internationale de Sophrologie CAYCEDIENNE et détenteur de la carte de Professionalité m'autorisant à exercer également en tant que Sophrologue CAYCEDIEN (Cursus de Formation le plus complet dans ce qui est reconnu comme la "Sophrologie authentique".



J'exerce la profession de Sophrologue dans le Domaine Préventif et suis également Praticien REÏKI et en fin de cursus de formation à la Méthode DECEMO (Thérapies Brèves).



Spécialisé dans ce domaine, j'exerce et pratique la Sophrologie dans la Branche gestion du stress et du développement personnel visant à l'amélioration de la gestion des émotions, du stress, de la concentration, de la mémorisation, de la préparation aux examens (Médicaux, scolaires, professionnels), de la performance sportive en consultation individuelle à domicile et dans divers environnements tels que l’entreprise, les organisations, les métiers de la création, etc.



J'accompagne les personnes souhaitant trouver dans la sophrologie un ensemble de techniques et une hygiène de vie leur permettant d'améliorer et d’affronter de façon sereine le stress de la vie quotidienne et/ou professionnelle et de leur permettre de développer leurs ressources intérieures.



Je ne suis pas habilité à établir un diagnostic médical et ne traite pas les maladies, néanmoins, en tant que sophrologue je peux accompagner une personne souffrant d'une pathologie en complément d'un traitement et d'un suivi fait par un médecin et en collaboration avec celui-ci.



En cas de doute sur le caractère pathologique de la situation d’une personne me consultant, je me réserve la possibilité d'orienter le patient vers un autre praticien qui disposerait d'une compétence plus adaptée à sa demande.



Je peux répondre également au besoin exprimé par le consultant pour effectuer avec lui un travail sur les différentes émotions et/ou phobies dont celui-ci souhaite se libérer (Cursus de formation aux Thérapies Brèves).



Comme tout praticien sophrologue exerçant dans le cadre de la relation d'aide et d'accompagnement, je suis tenu au secret professionnel et signataire du code de déontologie dans mes différents domaines d'intervention.



Mes compétences :

Accompagnement au changement

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Relation d'Aide & d'Accompagnement