Jean-Pierre GAUTIER

EKODOMESIS est une jeune société, basée à Paris.



Fondée par 4 associés cumulant 75 années d'expertise en immobilier d'entreprise, elle a pour vocation d'intervenir en support des investisseurs dans les deals de private equity pour identifier et gérer le risque immobilier.



Au delà, elle intervient aux côtés du management des sociétés cibles pour les aider à réduire la charge immobilière de leur patrimoine d'exploitation.



Enfin, elle intervient également en direction immobilière externalisée pour le compte de fonds de private equity.



Récemment chargée de ces missions pour le compte d'un transporteur français - intervenant notamment dans la logistique - en l'accompagnant dans la renégociation des baux préalable à son aquisition par un fonds de private equity européen.



EKODOMESIS intervient aujourd'hui dans le cadre d'un sales & leaseback portant sur un ensemble de sites industriels appartenant à une filiale d'un groupe européen dans le cadre d'un rachat par un fonds allemand de private equity.



Notre action vise à répondre aux questions immobilières à tous les niveaux de l’organisation.



Je reste à votre disposition pour étudier et échanger sur les compétences développées.



Pour me joindre : gautier.jp@ekodomesis.fr



Mes compétences :

Baux

Direction générale

Hedge funds

Immobilier

Management

Optimisation

Private Equity

Real Estate

Real estate management

Restructuration