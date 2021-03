Jean-Pierre HUNEAU

Chef d’entreprise Médoc Copy

La Société:

Une jeune imprimerie de 37 ans d’expérience.

Un métier, une passion orientée aujourd'hui vers les nouvelles technologies tout en conservant l’empreinte artisanale.

L’imprimerie Médoc Copy, située aux portes du Médoc, est spécialisée dans l’impression de supports de communication, dans la création graphique et dans un futur proche, la création de sites internet.

Résolument amoureux de la “matière” papier, nous mettons tout en œuvre pour en faire sa promotion. Ses qualités particulières en font un média efficace par sa gamme de supports de création, sa souplesse d’utilisation et sa durée de conservation. Economique car maintenant avantageux sur de petites séries très ciblées, écologique par sa production éco-gérée, éternellement renouvelable de par sa matière première, le bois, proprement extractible et issu de forêts gérées durablement, le papier est la prolongation de vos campagnes web, gage d’une excellente “Communication durable”.

Nous accompagnons les particuliers et les entreprises, dans la conception, la réalisation et l’optimisation de leurs projets de communication.

Les solutions de «communication durable» que nous vous proposons sont globalement éco-conçues, tout en restant financièrement accessibles.

Soucieux de l’environnement une démarche Imprim’vert est adoptée.

www.medoc-copy.com



Un parcours professionnel:



Responsable administratif et conducteur offset deux couleurs Heidelberg service communication ville de Blanquefort.



J’ai été sollicité en 1989 par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde pour l’élaboration de la partie technique, du concours d’agent technique (spécialité imprimerie)



De 1984 à 1987 formations en alternance de photogravure et photocomposition lycée Gustave Eiffel pour acquérir une polyvalence professionnelle.



De l’apprentissage à une autonomie spécialisée pour l’impression d’étiquettes de vin, catalogues de parfums et de vêtements en quadrichromie sur une presse offset Heidelberg.

Ets Grenouilleau et Landais.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Conducteur offset

indesign

Opérateur PAO

PAO

Presse