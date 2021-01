Jean-Pierre JEAN-PIERRE POULIN (POULIN)

Je suis musicien multi-instrumentiste, j'interviens dans les crèches et écoles primaires.

J'ai inventé une flûte dont tous les trous sont réaccordables.

Je suis professeur de guitare et organise aussi des stages sur l'improvisation avec de nombreuses gammes.

Je joue dans LA FLÛTE ENDIABLÉE (duo jazz-folk) en tant que flûtiste et chanteur.

Je joue dans LOTTA LOVE (rock des années 65/75) en tant que guitariste électrique, claviériste et chanteur.

J'interviens en entreprises avec des instruments de musique modifiés pour que n'importe qui puisse en jouer sans apprentissage.



Mes compétences :

Créations de flûtes inédites

Guitare slide en accordage standard

Team building (musique)