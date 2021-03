Jean-Pierre JEAN-PIERRE SAULUT (SAULUT)

Après 16 années à évoluer dans les domaines techniques/terrains et plus particulièrement en maintenance, j'occupe depuis plus de 12 ans les fonctions de responsable Qualité, Sécurité, Environnement et laboratoire chez Filtertek, un équipementier automobile de rang 1 et 2, dont le chiffre d'affaire est réalisé à 70% à l'étranger. Lentreprise est intégrée au groupe américain ITW. La fonction qualité couvre aussi bien le développement, la vie série, le système, les relations clients et fournisseurs, le traitement des réclamations.



En 3 ans, tout en maintenant la certification ISO 9001 et en assurant la transition vers lIATF 16949, nous avons passé, en autonomie, lISO 14001, lOHSAS 18001, lISO 50001 et lISO 45001. En 8 ans, le coût de la qualité a été divisé par 3.5, le nombre d'incidents client par 5.

L'avantage d'une petite structure, adossée à un grand groupe, fait que les missions confiées sont diversifiées, transverses, exploitant les compétences de chacun en support de services en pouvant être sur site, comme sur d'autres entités, en France ou à l'étranger.



Mon parcours et ma curiosité naturelle mont permis de découvrir les différents aspects et services de lentreprise et d'appréhender les fonctions qui la composent. Ma connaissance des marchés, de l'organisation, de la stratégie, font que, naturellement, je souhaite m'orienter vers la fonction de direction.



L'expérience acquise à évoluer parmi des équipes pluridisciplinaires, aussi bien en phase projet, qu'en amélioration continue, qu'en situation d'incident ou de stress, l'ensemble dans le contexte difficile et exigeant du secteur automobile, sont autant de points sur lesquels je sais capitaliser.

Ma volonté, ma capacité dinvestissement et de remise en cause, mon implication, mon profil professionnel riche, atypique et diversifié, mon ouverture au changement sont parmi mes atouts.



Dernièrement, j'ai développé mes compétences et ma vision de l'entreprise et de sa stratégie en validant un Executive MBA en General Management, doublé d'un Master en Administration des Entreprises.



Mes compétences :

Analyse de risque

Analyse stratégique

RSE

QSE

Maintenance

Résistance stress

PPAP

Microsoft Dynamics

Évaluation des risques professionnels

Métrologie

Normes ISO

Lecture de plan

Risques psycho sociaux

Environnement

Sécurité au travail

Relation fournisseurs

Sécurité incendie

Sauveteur secouriste du travail

Energie

Audit environnemental

Electricité

Audit qualité

Animation de formations

Veille réglementaire

Évaluation environnementale

Mécanique

Microsoft Office

Assurance qualité

Automobile

Contrôle qualité

Qualité produit

Tutorat

Analyse environnementale

8D

Gestion de la relation client

Management de la qualité

Qualité client

Étude de faisabilité de projets

AMDEC / FMEA