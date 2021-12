Jean-Pierre LE NET

Mes compétences :

Commerce B2B ; formations des équipes et des clients Pharmaciens sur les outils et faire respecter les règles de bonnes pratiques chez les bénéficiaires de notre prestation.

Suivit organisationnel de trois agences.

Gestion d'équipe / reporting

Conseil aux entreprises

Approvisionnement et achats



Élaboration du recueil de donnée bénéficiaires en MAD et HAD.



Assurer la transition suite au Rachat de Pharmareva par ABM-Pharma

Alignement des procédures ; mise en place de la classification Stock ; mise au norme des locaux et de la marche en avant.



Évolution sur le poste de Technico-commercial à référent National MAD