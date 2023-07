Jean-Pierre LEROUGE

J'ai besoin de responsabilités et d'initiatives.



Encore en poste mais prêt à évoluer si proposition motivante vers un poste d'adjoint de direction PME.



Après de multiples expériences commerciales, j'ai pu très tôt mettre en oeuvre des achats après recherches de fournisseurs en vue de référencements. Tout a commencé lors du transfert vers l'intérieur du magasin de la partie vente du SAV électro-ménager hifi tv vidéo son à Auchan Englos. J'ai immédiatement été volontaire pour ce qui était à l'époque une aventure, manager un rayon dans le cadre d'un magasin pilote dans une démarche d'innovation. Toute la gamme était à créer, le carnet fournisseur à élargir, les demandes des clients à exploiter, les négociations de prix à instaurer. La découverte, une opportunité à ne pas manquer.



Cette expérience s'est trouvée enrichie dans le commerce-passion : la pièce détachée pour voiture ancienne de collection. Le démarrage se fera dans la voiture américaine, d'où ma capacité à l'usage courant de l'anglais conversationnel et technique.



Là s'est ajouté le travail en PAO pour l'établissement du catalogue de la société.



Passage à l'automobile de collection française (2cv, DS, Traction Avant...), viendront s'ajouter à mon bagage précédent la mise en ligne de sites internet catalogues (avec de tout petits moyens), la relation presse, l'effective négociation des prix d'achat, la photographie et la retouche photo, le travail sur les newsletter...



Autodidacte (à l'ancienne !)



Compétences :

Montage de gamme, recherche de fournisseurs et de fabricants, négociations des prix, création et rédaction de catalogue, photographie et retouche en vue de l'insertion dans le catalogue, PAO, relations presse, informatique et internet tous azimuts. Anglais et américain courant y compris technique et business. Allemand lu et parlé rapidement récupéré, notions de russe.



