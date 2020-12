Jean Pierre LEROY

Conception de systèmes cybernétiques, maquettes, prototypes, pré-série, mise en exploitation.

Management d'équipes pluridisciplinaires (De 1 à 200 personnes, selon les enjeux).

Conseils en management de projet de transformation et d'intégration de systèmes (sens systémique).

Expert en systèmes cybernétiques adaptés à la préparation et distribution de doses de médicaments, tous constructeurs et éditeurs de logiciels.



Mes compétences :

Architecture

Audit

Cadrage

Consultant

Pilotage

Recrutement

RFID

Sécurité

Stratégie

Traçabilité

Conseil