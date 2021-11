Jean-Pierre MAILLÉ

Actuellement responsable adjoint d'un service juridique d'une entreprise de second œuvre dans la construction, je suis de formation supérieure en Droit de la construction et en Droit des procédures.



J'ai débuté ma carrière professionnelle par l'exercice de la profession d'avocat pendant 7 ans. Ces débuts professionnels m'ont permis de pratiquer le droit privé général et la plaidoirie devant diverses juridictions.



Par la suite, j'ai décidé de poursuivre ma carrière professionnelle au sein d'une entreprise de construction, spécialisée dans le génie climatique, électrique et plomberie.



Cette expérience m'a permis de me confronter aux diverses problématiques relatives aux marchés publics et aux marchés privés (analyse des marchés, négociations diverses, gestion des sinistres, du pré contentieux et du contentieux, formations juridiques auprès des opérationnels) mais aussi à la mise en place de la loi CONFORMITÉ (Loi SAPIN II) au sein de cette entreprise.



Mes compétences :

Bâtiment

Construction

Construction bâtiment

Droit

Droit immobilier

Immobilier

juriste