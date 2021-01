Jean-Pierre MUREAU

Fort d'un parcours professionnel de direction de structures (20 ans), centre sociaux et socioculturels, structures d'Insertion (ACI...), j'attache de l'importance au management participatif des équipes professionnels et bénévoles au service d'un projet d'intérêt général de développement social local.



En 2012, j'ai souhaité renforcer mes compétences managériales en réalisant un Master II Management des Organisations Sociales et Solidaires à I.A.E. de Rouen avec un mémoire de fin d'étude sur le "Faire Ensemble".



Mes compétences :

Management de structure - Organisation

Développement de projets avec des partenaires institutionnels et associatifs

Élaboration de projets de structures, projet social ou d'établissement.

Gestion d'équipe

Gestion administrative et financière

Communication Interne et externe

Accompagnement de publics vers l'emploi