Jean Pierre ONOMO

Designer graphique 2D/3D avec 11 années d'expérience professionnelle, enthousiaste et passionné depuis toujours par limage et la

communication. Je puise mes inspirations graphiques à toutes les choses qui

mentourent car elles sont pour moi des sources potentielles dinspiration. Il est dit de moi, que mes points forts résident en ma créativité et ma grande sensibilité.



EDUCATION



Conception graphique

Design communication visuelle

Digital Publishing suite

Technique 3D

Technique dombre et de lumière

Technique de traitement avancée du visage et de la peau



APTITUDES PROFESSIONNELLES



Conception et réalisation des

supports de communication

Charte graphique

Pré-presse

Retouches photos

Vectorisation logo/image

Identité visuelle

Édition

Création site web vitrine (Wix,

Wordpress)

Transformation dun document

papier en ePub et publication

numérique



CAPACITÉS



Capacité à respecter les délais

Capacité à se renouveler dans les idées et dans ses productions

Capacité à résister au stress (surtout pendant les périodes de bouclage)