Jean-Pierre PESQUERA

Après 20 ans de responsabilités commerciales, notamment dans la vente de services et produits de hautes technologies et dans des postes de direction pour des grandes entreprises dont Xerox, Hitachi, Stéria, Alcatel-Lucent, Jean-Pierre a fondé en 2004 sa propre société de conseil en « Business et Human Resources Development » pour les entreprises dans lesquelles la Supply Chain, les Systèmes d’informations et le Technologies sont stratégiques; Aujourd'hui Jean-Pierre accompagne Entreprises et Dirigeants dans le Développement de leurs Ressources humaines et carrières.



Ses Métiers :

- Executive Search et Assessment de Cadres et Dirigeants, Jean-Pierre présente également une solide expérience de conseil auprès des Directions Générales pour leur recherches de Leaders en alignement avec La Stratégie de l’Entreprise.

- Spécialiste du Business Développement, il a également participé à la création de plusieurs start-up françaises et à l’implantation de filiales d’entreprises étrangères en Europe



Mes compétences :

Conseil

TMS

Transport

Logistique

Supply Chain

Recrutement

WMS