Praticien en bilan de compétences approfondi, détection et gestion des HPI, mise en pratique de productivité fédérative, détection des talents et des motivations, optimisation des compétences et des potentialités de performance;

Développement personnel et professionnel;

Fondateur de MENSA Côte d'Azur, à votre service pour que votre avenir soit brillant !