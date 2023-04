Jean-Pierre RETTIG

Actuellement:

Directeur associé VISCONTI, N°1 en Europe de l'accompagnement de dirigeants par des dirigeants.

Executive Coaching de Dirigeants - Dirigeant en fonction, en prise de fonction, en évolution de carrière-outplacement/in-placement)



Auparavant:

Conseil en stratégies pour le retail international (JPRetail Consulting - 7M Consulting Group)

Accompagnement de cadres dirigeants en évolution de carrière. ( Lee Hecht Harrison)



Directeur Général et Directeur Régional, Opérationnel dans des entreprises de grande distribution et distribution sélective, (retail) leader dans leur domaine.

Solide expérience de management international et multiculturel en Asie et en Europe dans des marchés concurrentiels matures ou en développement.



Ai vécu et travaillé en France, puis 24 ans à l'étranger, Taiwan, Japon, Chine, Belgique et actuellement depuis 12 ans en Suisse alémanique.

Français maternel, anglais et allemand courants, notions de Chinois.



Mes compétences :

Leadership

Coaching de dirigeants

Stratégie d'entreprise

Coaching d'équipe

Développement international

Grande distribution