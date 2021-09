Jean-Pierre ROSSI

Après 22 années dans la gendarmerie et fort d'une expérience de 30 années dans la pyrotechnie militaire et civile, j'ai fait ma reconversion civile dans le domaine de la sûreté malveillance et de la sécurité des entreprises.

Ancien membre Nedex Minex, artificier qualifié F4-N2-T2.

Diplôme O.P.J Gendarmerie

Diplome de Qualification supérieure Gendarmerie "Commandement"

Diplome A-A Gendarmerie

Brevet national secourisme de la sécurité civile

Carte Professionnelle CNAPS



Mes hobbies : Les arts martiaux (2eme Dan aïkido, Tai-chi, Wing-chun), la musique ( batteur percussionniste), la magie (scène, feu et mentalisme), la peinture



Mes compétences :

Enquêtes

Expertise judiciaire

Protection des biens et des personnes

Préconisations sûreté

Pyrotechnie

Gestion et prévention du risque

Risques terroristes

Audit sûreté, sécurité

Réglementation ICPE Classe 1

Étude d'impact



Civil Law

Criminal Law

Managerial Skills > Staff Management

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows et Mac

Open et MS Office