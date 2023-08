Jean-Pierre SELAME

Cédant société Ambacia Services au profit de la société Ambacia Consulting

Vente de la totalité de mes parts en décembre 2022



Ex Créateur et Ex Gérant de la société Ambacia Services, spécialisée en Conseil des Systèmes d'Information et de service :



Mes trois Piliers (en plus de F.S.B.) :

- Respect des Clients,

- Respect des Partenaires,

- Respect des Collaborateurs



- Partage des objectifs,

- Satisfaction globale et durable pour l'ensemble des acteurs



Vertus :

Sincérité, Honnêteté , Performance



Mes compétences :

Business intelligence

Conseil