Jean-Pierre SERRA

Ingénieur et pilote de chasse expérimenté, je dispose d'une expérience solide des opérations (dans un cadre, national, interministériel et international) ainsi que d'une expertise technique et capacitaire reconnue dans le domaine spatial. Ayant exercé des postes à responsabilité dans la fonction dissuasion nucléaire ou dans le management et la conduite de projets complexes (y compris dans le cadre de l'OTAN), j'ai également une compétence marquée dans le domaine du renseignement (animation de la recherche), de l'intelligence économique et dans le domaine de la sécurité et sûreté.



Mes compétences :

Aéronautique

Coopération internationale

Export

Intelligence économique

Renseignement

spatial