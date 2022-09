Né le 5 février 1964 à Corte, en Corse, Jean Pierre Valentini est dés son plus jeune âge un bon élève et un modèle pour ses camarades. Cest en 1988 que Jean Pierre va se lancer dans le milieu de la Finance et du Management en entreprenant un MBA à lUniversité de Hartford dans le Connecticut. Il posa un premier pied dans le milieu de lénergie lors dun stage au sein du groupe Elf à Houston, Texas, et est rapidement devenu responsable du trading dans ce même groupe.

En 1990, Jean Pierre Valentini intègre la Raffinerie de Donge en Loire-Atlantique durant deux ans avant de retourner auprès de la compagnie pétrolière Elf en tant que trader.

Ici encore, Jean Pierre a su faire ses preuves et se hisser au poste de responsable trading au sein de la direction sur toute la zone dAfrique de louest.

En 2004 il rejoint cette fois-ci le groupe Trafigura, 3ème plus grand groupe pétrolier du monde, toujours en tant que responsable trading avant de récupérer la zone est-africaine en 2008.

Très rapidement, il a fait preuve dune rare curiosité intellectuelle. Jean Pierre Valentini est un grand collectionneur de montres de luxe, amateur dart contemporain et de mobilier des années 50, il raffole de designers et dart japonais traditionnel. Passionné de courses dendurance auto, il est propriétaire dune écurie à Dubaï GP Extreme et aime rouler dans de belles voitures de course quil collectionne lui-même. Citoyen du monde, il suit avec attention et perspicacité la géopolitique et lactualité mondiale au quotidien.

En moins dun an, Jean Pierre Valentini est devenu le directeur de la zone Afrique toujours chez Trafigura : cest dailleurs le fait darmes professionnels dont il est le plus fier, davoir développé les marchés africains à la fois avec ELF et Trafigura.

Cest enfin en 2011 quil sest vu attribué toutes les activités du groupe sur le continent Africain. 5 ans plus tard, Jean Pierre Valentini se lance en tant que consultant international en matières premières apres une longue et brillante carrière, il est également actionnaire de plusieurs start-up notamment dans limmobilier, la certification de montres de luxe ou encore la high-tech. Il créa la start-up Easypics qui, via des algorithmes, travaillait sur la réputation des PME et a fini par fusionner avec celle-ci.