Jean Pierre VALLEE

Spécialisé en agencement des commerces, de l'habitat, du tertiaire et en restauration du patrimoine, j'analyse les besoins de mes clients, pour étudier et concevoir des solutions adaptées aux attentes et à l'environnement des projets.

J'établis les études budgétaires des affaires, simples ou complexes.

Je suis en mesure de coordonner les réalisations et assurer le pilotage des chantiers.

J'accompagne ainsi mes clients, lors des différentes étapes de leur projet.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Conception technique

Conduite de chantier

Chiffrage

Multi-devis

Onaya

Microsoft Excel

Microsoft Word 2010

Microsoft PowerPoint

Maitrise d'oeuvre

Gestion de projets

Relations clients

Monuments historiques

Rénovation habitat