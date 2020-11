Jean-Pierre WAJDA-DUBOS

Expérience dans l'industrie > 10 ans



PROJET :



> Accompagner les Entreprises dans leur Stratégie de Développement R&D.



> Contribuer à l'Innovation et la Création de Nouveaux Développements Produits.



> Apporter une Expertise Scientifique & Technique afin de Favoriser la Mise en Oeuvre de Projets à Caractère Industriel.



> Assurer une Veille Concurrentielle, Marketing et Réglementaire Permanente.





*** DOMAINES D'INTERVENTION :



Chimie / Parachimie - Industrie Pharmaceutique et Vétérinaire - Biotechnologies - Agroalimentaire / Nutrition Animale - Parfums & Cosmétiques - Aliments Santé / Nutaceutiques - PAI.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Biotechnologies

Chimie

Cosmétiques

Extraits végétaux

Huiles essentielles

Industrie pharmaceutique

Ingredients

Phytochimie

Santé

Substances naturelles