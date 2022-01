Jean PREVOT

Quinze ans d'expérience au sein de l'Armée de l'Air, comme technicien en télécommunications , puis 5 ans en entreprise au Canada mont permis de continuer en France dans le domaine technique en région Aquitaine depuis 2006, (secteur Mobiles GSM).

En 2013, je suis affecté sur la branche Petit Électroménager B2B-B2C pour les Client Nespresso, Magimix et Illy.



Actuellement en CDI sur Saint Loubès en tant que technicien Qualité Méthode, ainsi que support technique de production, je désire trouver un emploi qui me permettra de me diversifier dans ma une vie professionnelle.



Aujourd'hui, j'ai donc la ferme intention de trouver une opportunité d'emploi dans le cadre d'un CDI.



Jai la capacité de réaliser pour votre entreprise de l'analyse qualité et technique avec des logiciels office365 dont power BI.





Domaines de compétences:



Vente : Vente en téléphonie mobile & Conseil à la clientèle et SAV.

Prospection clientèle en Amérique du Nord ,Europe et Afrique .



Technique : formation de techniciens Télécoms et technicien Nespresso.

remise à niveau de sites Télécoms en installations

téléphoniques et informatiques.

réparation et maintenance de systèmes de télécommunications

supervision datelier / chef de chantier Télécoms /Technicien /

Mécanicien filaire

Technicien méthode /Analyse Qualité / formateur / support

technique.



Administratif : Classement, envoi, tenu et approvisionnement de

magasins techniques & pratique sur Logiciels Office dont

PowerBI.

Réalisation de Reporting qualité , dAnalyses Techniques,

et participation à des comités de pilotage.





Stages: Brevet Élémentaire et Supérieur de Systèmes Télécom Réseaux.

(Armée de lAir France)

Formation pour habilitation réparation niveau 3 de portables

(Nokia-Motorola(Canada & France))

Formation technicien B2C, Nespresso Lausanne (Suisse) /

Formation B2B Nespresso Paris



Parcours professionnel :



2006-2022 Agent de maitrise Qualité Méthode / Support

technique GSM / PEM pour Nespresso Magimix- Illy.

Sociétés : Cordon Electronics ( Gironde)



2004 Superviseur Technique et chef des ventes en téléphonie

mobile GSM.

Société : Lithiutech Canada (Canada).



2001 Technicien en téléphonie mobile

Diagnostiqueur /microsoudure/étalonnage/ dossier techniques.

Création et mise en place de ligne de réparation level 1 à 3.

Société : LCS Communications (Canada)



1993 Chef de chantier en installation réseaux Télécoms.

Société : GT Orléans /Base aérienne de Bricy -

Armée de lAir



1987 Technicien en atelier de réparation des équipements Télécoms.

Société : Base Aérienne dAmbérieu-en-Bugey -

Armée de lAir



1985 Formation et Application Télécommunication Réseaux Filaires

Société : Base Aérienne de Rochefort sur Mer - Armée

de lAir





Formation :



2013 Formation technique niveau III sur Machine Nespresso

( Lausanne & Paris ) Habilitation Électrique.



2002 Stages en technicien GSM Mobiles Motorola, Nokia,

Mitsubishi (TORONTO)



1997 BTS Electronique option Télécoms Réseaux Filaires (Base

Aérienne de Rochefort )



1985/1987 Baccalauréat série S /Brevet élémentaire systèmes Télécoms

(Base Aérienne de Rochefort)





Divers :



Loisirs : musique, aéromodélisme, maquettes, bricolage,

marqueterie, gravure laser.

Qualités Particulières : minutieux, ponctuel, intuitif, perfectionniste,

ordonné.

Langues : français, anglais / Espagnol : notions scolaires