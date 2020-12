Jean-Sébastien BRU

Ingénieur généraliste avec 14 ans dexpérience à linternational dans le pilotage de projets de conception et construction dinfrastructures hydrauliques. Compétences en gestion de projets, conduite du changement et gestion déquipes techniques et pluridisciplinaires.



Conception et réalisation de centrales hydroélectriques de moyenne (100 MW) et petites (<20 MW) puissances: identification de sites potentiels, études de faisabilité, ingénierie de détail, Maîtrise d'oeuvre et assistance à Maîtrise d'Ouvrage.



Mes compétences :

Project Management

Change management

Inventor 2013 Certified Professional

Génie civil

International

Eau

Hydroélectricité

Gestion de projet

Ingénierie

Hydraulique