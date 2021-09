Jean-Sébastien MAURY

J'ai commencé ma carrière au poste d'analyste crédit au sein de ge money bank, banque spécialisée en crédit immbilier, avant d'évoluer comme attaché commercial. Mon rôle tenait autant de l'analyse des dossiers de financement immobilier que du développement d'un portefeuille d'apporteur d'affaire de type courtier, gestionnaires de patrimoines, agent immobilier...



Le groupe LP Promotion, m'a approché pour monter et prendre en charge son service bancaire.



Le métier était une évolution logique des deux postes précédents. En plus de l'analyse dossier, et de la gestion commerciale des conseillers en gestion de patrimoine, j'ai du gérer les partenariats bancaires, le choix des produits financiers, de la formation du réseau, de la mise en place d'une news letter...



Après avoir ré organisé ce service administratif, j'ai cherché à développer l'activité commerciale.



Ce centre de cout s'est donc transformé en centre de profit, pour dégager 40 000 € de bénéfice / an sur les deux dernières années.



Il ma été demandé d'évoluer au poste de directeur commercial au sein de la filiale lp patrimoine pour développer les ventes immobilières du groupe et de créer un nouveau portefeuille de partenaires immobiliers (gestionnaires de patrimoine...).



N'hésitez pas à me contacter pour tout complément d'information.



Mes compétences :

communication

défiscalisation

sport

immobilier

marketing

commerce

gestion de patrimoine

Négociation

Management

Informatique

Vente