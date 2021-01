Jean SUDRES

Titulaire du titre d'Avocat, d'une double formation en Droit(Master 2 juriste d'affaires, Diplôme de Juriste Conseil en Entreprise) et en École Supérieure de Commerce (Mastère spécialisé en Management et Gestion du sport), j'ai intégré en 2010 la Direction juridique de l'Olympique Lyonnais dans la droite lignée de mes expériences professionnelles ayant jalonné ma formation et qui m'ont amené à travailler dans des cabinets d'avocats d'affaires et au sein de structures à caractère sportif (SASP Toulouse Football Club, service juridique de la Ligue de Football Professionnel). Passionné de sport, j'ai la chance d'exercer ma profession dans une structure de très haut niveau, cotée en bourse et en évolution perpétuelle dans un souci permanent de performance.



Mes compétences :

Football

juriste

Juriste d'affaires