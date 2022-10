Jean TAYLAN

Depuis janvier 2000, je travaille dans le secteur de l'assistance technique, 11 ans comme conseiller technique régional chez (Lafarge peinture/ Materis Peintures).

Octobre 2011 à ce jour comme conseiller technique chez PPG AC France, mais j'ai aussi travaillé six ans comme peintre en bâtiment (société Balloch, Astor, Yves Camuset).

6 mois comme chef d'équipe en Nouvelle Calédonie (Société AD2P), et 2 ans comme peintre en décor, (Meriguet Carrere, et Yves Camuset.)

C'est divers expériences dans le secteur du second œuvre mon permis d'apprendre et d'acquérir une connaissance approfondie nécessaire à la réalisation de mes missions journalières.

Elle m'ont aussi appris les qualités d'écoute, de conseil, de gestion, de sens du contacte et du devoir.



J'assume l'ensemble des taches qui me sont confiées avec rigueur, réactivité et efficacités.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Préconisations façade et ITE