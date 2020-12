Jean-Yves BOULAY

Je vous invite à découvrir mon travail et ma démarche, dans mon book ci-joint ou sur mes sites :

Mai -juin 2018 : rédaction du "Manifeste de l'indéfinitif"

Issu du monde de l'industrie et de l'énergie, Ces dix dernières années de 2007 à 2017, j'ai travaillé sur des sujets très divers pour EDF nucléaire, dans une société de prestation et d’ingénierie (ABMI Groupe).

Depuis mai 2012, la pratique de l'art et du design est devenu une raison de développer mes compétences techniques vers d'autres domaines et pour comprendre la place de l'artiste dans la société, de même que l'imbrication de la démarche artistique et de différentes techniques.

Depuis 2016, J'ai orienté mes recherches et mon apprentissage autour du béton de type MFUP/BFUP (Béton ou Mortier Fibré Haute Performance). Plusieurs axes de recherches en rapport avec les BFUP :

- Cintrage naturel et plan parfait,

- antinomie des matières,

- noir ou blanc, le béton n'est pas gris,

- couleurs et mouvements,

- pliage et formage,

- inclusion et verre,

- Traitement hydrofuge / oléofuge et antitache,

- résistance des couleurs (pigments) en extérieur.



Démarches, questionnement, artistes et plastiques :

- Quelles de l'artiste dans la société ?

- Où ce trouvent le lien, la frontière entre art et design ?

- Relation entre l'artiste, le créateur, le designer et "l'autre".

- Antinomie des matières et relation des sens.

- Objet : il touche , il manipule, il s'approprie, il personnalise.

- Impression première et sémantique de l'objet ou de l’œuvre d'art - Vers l'objet, l’œuvre "indéfinitif".



Depuis avril 2017, j'ai pu commencer à exposer (8 expos.) un certain aboutissement de mes premiers travaux et créations.