Je m’appelle Jean-Yves HENQUEZ, J'ai concrétisé la passion de toute une vie par le biais d'une reconversion professionnelle en 2014. J'ai obtenu un BTS d'Analyste Développeur en juillet 2015.

Autodidacte, j'ai toujours fais de l'informatique, je possède de solide connaissance notamment en développement Web, HTML5, CSS3, JavaScript, PHP.

Ce BTS m'a permis d'étendre mes connaissances, notamment en POO et ainsi étendre mon champ d'action au application Desktop, en C++, VBA, ASP .NET

Touche à tout, curieux, je suis à l'aise sur tout type de projet.

Bien que passionné en informatique, je suis aussi une personne sociable et avenante : très à l’aise avec les personnes de tout horizon, j’ai déjà une bonne culture d’entreprise et du travail en équipe.



Mes compétences :

JavaScript

ASP.NET

HTML

MySQL

CSS 3

Symfony2

Wordpress

TypeScript

Node.js

Angular2

Gulp

Sass

PHP

jQuery

WinDev

Symfony

SQL

Ruby on Rails

Personal Home Page

NodeJs

Microsoft ASP.NET

MVC

HTML5

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop