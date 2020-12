Jean-Yves LESTRADE crée en 2008 un cabinet de conseil en cession et acquisition d'entreprise. Basé à Metz, il intervient principalement dans le Grand Est de la France en Lorraine, Champagne Ardenne et Alsace.



Diplômé d'une Ecole Supérieure de Commerce (option finance), Jean-Yves LESTRADE, a occupé des postes à responsabilité dans le BTP à l'international, l'immobilier d'investissement, la banque d'entreprise... Il possède une connaissance fine du tissu économique des régions du nord-est de la France étendu à l'Allemagne et au Benelux. Il s'implique aussi dans l'animation des réseaux de la transmission d'entreprise, publie des articles sur cette thématique, intervient dans la formation d'étudiants et repreneurs d'entreprises.



Le cabinet JEAN-YVES LESTRADE CONSEIL a réussi une cinquantaine d'opérations et se classe parmi les acteurs de référence pour la transmission d'entreprise familiale dans le Grand Est. Il est membre du réseau FRANCESSION qui comporte 13 cabinets de fusions et acquisitions d'entreprises présents sur toutes les régions en France.



Jean-Yves LESTRADE, conseil et rapprochement d'entreprise (Grand Est)

Tél : 06 08 31 68 86

Email : jylestrade@wanadoo.fr



Mes compétences :

Valorisation d'entreprise

Conseil aux entreprises

Fusions acquisitions

Transmission d'entreprise

Acquérir une société

Vendre son entreprise