Jean-Yves PITON

Directeur commercial trilingue (AN/FR/ES) et passionné par la croissance commerciale, j'aide les entreprises depuis de nombreuses années à augmenter leurs chiffres d'affaires, leurs marges et leurs parts de marché par la conquête de nouveaux clients et par la fidélisation des clients existants.



Après ma formation en école de commerce (MBA), j'ai construit mon parcours commercial et managérial au sein de plusieurs entreprises compétitives et innovantes (de la startup à la grande entreprise) dans des secteurs concurrentiels comme le logiciel, la télécom, l'Internet ou les PGC/FMCG.



De la vente BtoB et BtoC au management commercial, en passant par le développement commercial/partenariats et la gestion des grands comptes/comptes clés, mes diverses expériences mont permis de développer de solides compétences stratégiques et opérationnelles en direction commerciale (audit, analyse, stratégie, plan d'actions, organisation, gestion d'équipe, développement des ventes, alignement marketing-ventes, budgétisation, pilotage d'activité... ).



Mon leadership, mon esprit d'entreprise, mon sens du relationnel, mon goût du challenge et mon sens du résultat sont également des qualités qui mont permis de mener à bien les différentes missions et défis qui m'ont été confiés.



Parmi mes réalisations et mes réussites, je peux citer :



- le quasi-doublement de CA et la génération de CA records ;

- le dépassement systématique des objectifs commerciaux ;

- le boost de l'activité commerciale d'entreprises (startup, scale-up ) ;

- l'ouverture et la pénétration de marchés à l'échelle internationale ;

- la forte croissance et rétention de clientèles B2B et B2C ;

- le redressement commercial d'entreprises en difficultés ;

- l'obtention de nombreux prix (President's Club Award ).



À l'écoute de nouvelles opportunités professionnelles en France ou à l'étranger, n'hésitez pas à me contacter.



Vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/jeanyvespiton/