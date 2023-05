Jeanne DE BORDA

Je m'appuie sur 10 ans de développement RH dans l’industrie pharmaceutique et le secteur de l’Assurance et 10 ans de consulting au sein de cabinets RH leaders (BPI et Right Management) pour appréhender de manière fine et opérationnelle les situations et enjeux managériaux.



Forte de mon expérience au coeur des organisations, j'accompagne les collaborateurs, cadres et dirigeants à des moments clés de leurs carrières professionnelles : Assessment, prises de poste, challenges quotidiens, développement de compétences relationnelles et comportementales, changements professionnels.



J'aide à développer un management adapté et agile en situation, garant d’un travail d’équipe performant, coopératif et durable.



J'interviens également auprès des équipes pour développer l’intelligence collective, la mobilisation et l’engagement au travers du sens donné à l’action.



Imprégnée des courants humanistes (Orientation Rogérienne, AT, PNL, Elément Humain) et formée à l’approche systémique orientée solutions, mes clients apprécient tout particulièrement le climat de confiance et de confrontation bienveillante. L’énergie positive insufflée leur permet de mobiliser leurs ressources, faire des choix assumés, passer à l’action et relever des nouveaux défis.