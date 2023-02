Jeanne FRACHON

Suite à une formation en développement local, mes expériences professionnelles m'ont amenées vers l'animation, le conseil et l'accompagnement. Je me suis spécialisée dans les domaines de l'agriculture, la création d'activité, l'emploi et la formation. Mes capacités d'initiative et d'adaptation se sont développées, autant dans les tâches individuelles que collectives. Aujourd'hui, je souhaiterai mettre mes compétences et ma motivation au profit d'un projet qui a du sens, dans lequel je me reconnaîtrai.



Mes compétences :

Agriculture

Animation de formations

Accompagnement de projet

Animation de réunions

Coordination de projets