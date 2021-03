Je suis une chercheuse passionnée et je m'épanouie parfaitement dans la recherche clinique. Le métier d'ARC m'offre l'occasion de participer au développement de projet, traiter les data, gérer l'aspect réglementaire et accompagner le porteur du projet dans les différentes étapes du projet afin de mener à bien les objectifs fixés initialement. La diversité des thématiques traitées me permet d'étoffer mes connaissances et nourrit mon esprit de chercheur.