Je suis fonctionnaire du Ministère malgache des Affaires Étrangères. J'ai suivi une formation de deux ans à l'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar. Je fais partie du Corps des Agents Diplomatiques et Consulaires.



Je suis un auteur littéraire. Je suis membre et Vice-Présidente de l'Union des Poètes et Écrivains Malgaches (HAVATSA-UPEM).