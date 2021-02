Jeannot James INFOGRAPHISTE (JEANNOT JAMES INFOGRAPHISTE)

Une des entreprises les graphistes à Madagascar en terme doutsourcing et qui a été créée en octobre 2020, se positionne actuellement comme un sérieux challenger dans le monde de loutsourcing francophone offshore.

Composée par un groupe de professionnel hautement qualifiés en PAO et en SAISIE, notre société offre tous types de services de traitement dimages, mise en page et de saisie.

Madagascar qui est un pays largement francophone, est maintenant devenu parmi les pays les plus sollicités dans le monde en matière doutsourcing.