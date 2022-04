Je suis Jeff Schleiden COLO, mémorant en économie (Université Quisqueya) et étudiant en deuxième année en Administration Publique à l'Université d'État d'Haïti (INAGHEI). Mon objectif est de trouver un emploi, de mettre mes aptitudes et compétences au service de l'entreprise et contribuer ainsi à son développement de chaque jour.



Mes compétences :

Sens de responsabilité, du sérieux et de la débrou

Capacité à travailler sous pression

Forte capacité d'adaptation