Jeff SCOTTO

Directeur de clientèle de l’Agence INWIE.

www.inwie.com



Conseil et stratégie en communication :

- Réfléxion et recommandation stratégique pour nos clients et pour les marques.

- Analyse des stratégies concurrentes et veille des tendances du marché.

- Définition et recommandation du ou des besoins de communication en fonction de la stratégie.



Gestion commerciale :

- Présentation client, gestion transversales de la marque, suivi des budgets et plannings, suivi des retombées et des actions de communication.



Management : du pole créatif, concepteur/rédacteur, webmaster et d’une équipe multimédia

- Interface pour la coordination entres les différents médias.

- Gestion et coordination des différents prestataires achat d’art, impression, photo & vidéo, multimédia…

- Plateformes de marque, recommandations stratégiques, créatives et opérationnelles.

- Collaboration avec l’équipe de création pour une définition des plans de communication.

- Interface client, suivi et management d’une équipe de 7 personnes.