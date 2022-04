Jeff WILTORD

José WILTORD jwiltord@hotmail.com

Né le 21 février 1966 Nationalité Française

Bac G3 1986, 27 rue de la Gare 49 ans

94230 Cachan

Tél : 06.67.28.44.48

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2015 / 2016 : missions d'interim pour Adecco, Hotesse Interim : Ogilvy Mather, Axa Assurance, Humanis,

2009 / Septembre 2015 : Employé des Services Généraux à OPCA TRANSPORTS (75)

Interlocuteur de la société auprès du Gérant de la Tour,

Gestion des flux téléphoniques (PABX) et des baies de brassages,

Gestion du courrier interne et externe, ainsi que des livraisons,

Gestion d’Archivages, Numérisation,

Gestion des fournitures : commandes, stock et distribution,

Organisation et préparation des salles de réunion,

Préparation et suivi des mouvements et des déménagements des bureaux,

Tâches administratives diverses.

2004 / 2009 : Diverses missions d’intérim  Gestionnaire Administratif / Gestionnaire Back Office /

Employé Services Généraux (75,92)

Saisie de documents alpha, numériques, répartition du courrier, reprographie, accueil, gestion de salles de

réunion et de fournitures de bureaux.

2001 /2003 : Réceptionniste à HOTEL IBIS (92)

Réservations, accueil,

Encaissements, Statistiques journalières,

Clôture,

Commandes et réception de marchandises, diverses tâches administratives.

1998 / 2001 : Diverses missions d’intérim  Gestionnaire Administratif /Opérateur de Saisie / Employé

des Services Généraux (92)

Saisie de documents alpha, numériques, émission d’appels, standard, répartition du courrier,

reprographie, accueil, gestion de salles de réunion et de fournitures de bureaux.

1995 / 1997 : Employé aux Services Généraux à Société Paribas (75)

Reprographie, reliures, façonnage, archivages, répartition du courrier, au sein de différents services,

gestion des fournitures de bureaux et salles de réunion, courses, standard, accueil.

1990 / 1995 : Employé aux Services Généraux Fresfields Cabinet Juridique International (75)

Répartition du courrier au sein de différents services, reprographie, archivages, gestion des fournitures de

bureaux, gestion des salles de réunion, standard, courses.

FORMATIONS

Niveau d’étude : BAC Gestion administratif

Formation « Excel niveau 1 et 2 »

Formation « Maitrise du temps de travail : gérer les priorités »

Logiciels : Word, Excel, Hotix, Multi micro, Sage. AS 400, SAP, Outlook, Internet.Ged,

Langues : Anglais : niveau scolaire

CENTRES D’INTERETS

Animation hebdomadaire d’une émission musicale sur une webradio «Array. music4@live.fr »

Organisateur d’évènementiel, Animateur Radio “ Générations 88.2 de 1997 / 2010 “

Musiques: soul, r’n’b, hip hop, funk, jazz, world

Sports: Hand-Ball, football, tai-chi chuan

Dégagé des Obligations Militaires : Marine (1988 à 1989)