Jehan ABERMANN

MANAGER EXPERIMENTE : PME/PMI, Filiales.



BUSINESS-ANALYST :

DIAGNOSTICS GENERAUX, PLANS D'ACTIONS,

MAITRISE DE LA GESTION,MESURE DE LA RENTABILITE,

ANALYSE FINANCIERE ET FISCALE,

STRUCTURE ET ORGANISATION FONCTIONNELLE,

ARBORESCENCE INFORMATIQUE,

DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL, e-TRADING.

LEVEE DE FONDS.



CESSIONS-ACQUISITIONS :

EVALUATION DE LA VALEUR VENALE,

PROCESSUS DE TRANSACTION jusqu'à la signature définitive de l'acte.



DEFISCALISATION IMMOBILIERE DES PARTICULIERS et/ou SOCIETES:

AUDIT PATRIMONIAL,SELECTION DES SUPPORTS, APPLICATION DES LOIS DE DEFISCALISATION EN VIGUEUR, DEFICIT FONCIER, LOI TEPA.



J'utilise davantage LinkedIn et vous invite à m'y rejoindre.

Bien à vous, Jehan.



Mes compétences :

Manager

Management de transition